AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi: Açık lise kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde süre güncellendi. İşte detaylar

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi: Açık lise kayıt yenileme için son gün ne zaman?
Yayınlanma:

Açık Öğretim Lisesi’nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci için tarih değişikliği duyuruldu. Bakanlığın Açık Öğretim Lisesi resmi duyurusuna göre, daha önce 2 şubat 2026 mesai bitiminde sona ereceği belirtilen işlemler 5 şubat 2026 mesai bitimine kadar uzatıldı.

Ayrıca halk eğitimi merkezi müdürlüklerinin, son güne kadar yeni kayıt veya kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerin iş ve işlemlerini 6 şubat 2026 saat 17.00’ye kadar tamamlayabileceği bilgisi paylaşıldı.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB’in duyurularına göre 2. dönem yüz yüze (yazılı) sınavlar 14-15 mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda uygulanacak. e-Sınav randevusu alan öğrenciler için sınavlar 6 mart 2026 ile 13 nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

Açık öğretim okulları için paylaşılan takvimde e-Sınav randevu tarihleri 7-26 şubat 2026 olarak yer aldı. Sınav sonuçlarının ise 22 nisan 2026’da açıklanacağı bilgisi duyuruldu.

Danıştay Melih Gökçek hakkındaki soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdıDanıştay Melih Gökçek hakkındaki soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdıGündem
aöl
Günün Manşetleri
Türkiye–Suudi Arabistan arasında 4 anlaşma
Filistin protestolarını anlaşmazlık yaratmıştı...
Danıştay’dan Melih Gökçek kararı
İstanbul'da hak sahipleri Mart ayında belli oluyor
Şantiyelere dadanan hırsızlık şebekesine 4 ilde darbe
Çocuklar için 4 yıllık yeni dönem başlıyor!
Tarihi eserlerde tüm çalışmalar Haziran'da bitiyor!
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!
Yılın ilk enflasyon verisi belli oldu
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
BİM'e bugün neler geldi? BİM'e bugün neler geldi?
Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları Emekliler dikkat! İşte 2026'nın en yüksek promosyon veren bankaları
500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı! 500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı!
Altın yeniden yükseliyor! Altın yeniden yükseliyor!