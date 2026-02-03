AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi: Açık lise kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi’nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci için tarih değişikliği duyuruldu. Bakanlığın Açık Öğretim Lisesi resmi duyurusuna göre, daha önce 2 şubat 2026 mesai bitiminde sona ereceği belirtilen işlemler 5 şubat 2026 mesai bitimine kadar uzatıldı.

Ayrıca halk eğitimi merkezi müdürlüklerinin, son güne kadar yeni kayıt veya kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerin iş ve işlemlerini 6 şubat 2026 saat 17.00’ye kadar tamamlayabileceği bilgisi paylaşıldı.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB’in duyurularına göre 2. dönem yüz yüze (yazılı) sınavlar 14-15 mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda uygulanacak. e-Sınav randevusu alan öğrenciler için sınavlar 6 mart 2026 ile 13 nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

Açık öğretim okulları için paylaşılan takvimde e-Sınav randevu tarihleri 7-26 şubat 2026 olarak yer aldı. Sınav sonuçlarının ise 22 nisan 2026’da açıklanacağı bilgisi duyuruldu.