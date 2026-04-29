AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman başlıyor? 2026 Açık Lise kayıt yenileme takvimi

Açık Öğretim Lisesi sınav sürecinin ardından öğrenciler, mezuniyet kredilerini tamamlayabilmek için 2026 yılı 3. dönem kayıt yenileme tarihlerine odaklandı.

AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri genellikle nisan ayının sonu ile mayıs ayının ilk günlerinde yapılıyor. 2026 yılı için kayıt tarihlerinin mayıs ayı içinde aktif hale gelmesi bekleniyor. Bakanlık resmi açıklamayı yaptığında, öğrenciler MEB’in internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirilecek.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin, öncelikle belirlenen kayıt ücretini anlaşmalı bankalara ya da MEB ödeme sistemi üzerinden yatırması gerekiyor. Ücret yatırıldıktan sonra sistem genellikle kaydı otomatik olarak yeniliyor. Ancak öğrencilerin mutlaka "AÖL Öğrenci Girişi" ekranından durumlarını kontrol etmeleri ve ders seçimlerini kendilerinin yapmaları gerekiyor. Ders seçimi yapılmazsa sistem öğrenciye otomatik ders atayabiliyor; bu da mezuniyet kredisi hesaplamalarında istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor.

3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt yenileme ve ders seçimi süreçleri tamamlandıktan sonra Açık Lise 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Sınavların çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi uygulanacağına dair nihai karar, sınav tarihine kısa bir süre kala MEB tarafından duyurulacak.