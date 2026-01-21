AÖL Kayıt Yenileme Ne Zaman 2026? MEB Açık Lise 2. Dönem Kayıt Tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci dönem için kayıt yenileme süreci de duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre kayıt yenileme işlemleri belirli tarihler arasında yapılacak.

AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda mezun olmayan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 20 Ocak 2026 – 2 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Kayıt yenileme işlemleri, belirtilen tarihlerde mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Kimler kayıt yenileme yapacak?

Birinci dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapmayacak. Mezun olamayan ve eğitimine devam edecek olan öğrenciler ise belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemekle yükümlü olacak.

AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Ücret muafiyeti kapsamında yer alan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri için Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleriyle iletişime geçmesi gerekiyor.

Bu öğrencilerin:

Sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını ibraz etmeleri,

Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol etmeleri,

Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını onaylamaları

isteniyor.

AÖL öğrencileri nelere dikkat etmeli?

Yetkililer, kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde tamamlamayan öğrencilerin bir sonraki döneme ait sınavlara katılamayacağını hatırlatarak, öğrencilerin takvimi dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.