Ara tatil ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ilk ara tatili ne zaman yapacakları belli oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Ara tatil ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu
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Ara tatil ne zaman sorusunun yanıtı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ile açıklandı. Milli Eğitim ilk ara tatiliçin 11-15 Kasım tarihlerini belirledi. Öğrenciler 8 Kasım Cuma günü son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilsonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarı yıl tatiliise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

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