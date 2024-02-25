Astronot Gezeravcı İTÜ’de ders verecek

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) çevrim içi ders verecek.

Astronot Gezeravcı İTÜ’de ders verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ’de ders verecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İTÜ'de yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Sektör Kampüste' programı kapsamında ‘Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering’ adlı dersi çevrim içi olarak üniversitemizde verecek."

Belarus Lideri Lukaşenko Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladıBelarus Lideri Lukaşenko Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladıDünya
# alper gezeravcı
Çok Okunanlar
Bursa'da deprem oldu
Bursa'da deprem oldu
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kirada yüzde 25 zam kararı kalkıyor mu?
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kirada yüzde 25 zam kararı kalkıyor mu?
Van'da deprem!
Van'da deprem!
Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını onaylayacağını duyurdu!
Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını onaylayacağını duyurdu!
Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması sonrası Galatasaray'dan çok sert TFF açıklaması!
Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması sonrası Galatasaray'dan çok sert TFF açıklaması!
Öne Çıkanlar Erdoğan açıkladı: Önce KAAN şimdi yeni uçak gemisi! - Ulusal Haber Erdoğan açıkladı: Önce KAAN şimdi yeni uçak gemisi! - Ulusal Haber Bolu'da korkutan patlama! Bolu'da korkutan patlama!