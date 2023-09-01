Ataması en yüksek olan sözel bölüm meslekleri belli oldu

KPSS atamalarında atanma durumu en yüksek sözel bölümleri belirlendi. Açılan kontenjan durumuna göre atama sayıları verileri de listede bulunuyor. İşte devlet kadrosunda memur olarak yer almak isteyen kişiler için ataması en yüksek olan sözel bölüm meslekleri...

Ataması en yüksek olan sözel bölüm meslekleri belli oldu
Ataması en yüksek olan sözel bölüm meslekleri belli oldu
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Devlet kadrolarında ataması en yüksek olan sözel bölüm meslekleri Akademikpersonel'de yer alan bilgilere göre sıralandı. Memur olmak isteyen sözelci vatandaşların merakla beklediği listeye göre ataması en yüksek sözel bölüm açılan kontenjan oranına bakıldığında özel eğitim öğretmenliği olarak tespit edildi. İşte merak edilen sözel bölüm mesleklerinin ayrıntıları...

ATAMASI EN YÜKSEK OLAN SÖZEL BÖLÜM MESLEKLERİ

ATAMASI EN YÜKSEK OLAN SÖZEL BÖLÜM MESLEKLERİ

En çok atanan sözel bölüm meslekleri içerisinde 15 adet sözel bölümü bulunuyor. Açılan kontenjan durumu ve KPSS atama puanlarına göre en çok atanan o meslekler aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

Mesleğin Adı Açılan Kontenjan KPSS Atama Puanı
Özel Eğitim Öğretmenliği 1755 62,3
Din Kültürü ve A.B. Öğretmenliği 1030 79,5
Türkçe Öğretmenliği 698 80,2
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 501 83,3
Tarih Öğretmenliği 262 81,8
Coğrafya Öğretmenliği 185 81,3
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 130 83,3
El Sanatları 6 73
Grafik ve Fotoğraf (Grafik) 5 79,9
Grafik ve Fotoğraf (Fotoğraf) 3 68,6
Sanat ve Tasarım (Dekoratif Sanatlar) 3 71,6
Radyo ve Televizyon 2 83,7
Sanat ve Tasarım (İç Mekan Dekorasyon) 1 70,5
Gazetecilik 1 86
Halkla İlişkiler 1 90
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Kaynak: Akademikpersonel. Derleme: Ulusal.

# sözel # meslekleri
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