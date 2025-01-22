Ataması yapılmayan öğretmenler kadro hakkı için Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önündeydi.



Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, kadro ve emeklilik hakkı istedi.



Eğitim Söz Sen Genel Başkanı Nihat Aydın, “Milli Eğitim Bakanlığı bu sistemi kaldırsın, 30 gün prime dayalı bir sistem kursun” dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, dertlerini Ulusal Kanal’a anlattı.

