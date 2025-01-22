Ataması yapılmayan öğretmenler kadro hakkı için Ankara'da

Mevsimlik işçi gibi çalışan ücretli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapsına dayandı. Ulusal Kanal’a açıklama yapan öğretmenler, kadro ve emeklilik haklarını istedi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Ataması yapılmayan öğretmenler kadro hakkı için Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önündeydi.

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, kadro ve emeklilik hakkı istedi.

Eğitim Söz Sen Genel Başkanı Nihat Aydın, “Milli Eğitim Bakanlığı bu sistemi kaldırsın, 30 gün prime dayalı bir sistem kursun” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, dertlerini Ulusal Kanal’a anlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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