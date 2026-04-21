AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri erişime açıldı

İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim veren AUZEF öğrencileri için bahar yarıyılı ara sınav süreci başladı.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bahar dönemi ara sınavları, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. İki gün devam edecek oturumlarda öğrenciler, dönem içi başarı notunu etkileyecek sınavlara girecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Sınav takviminin belli olmasıyla birlikte adayların sınava katılacağı okullar da netleşti. AUZEF sınav giriş belgeleri sistem üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sınava katılacakları okul, salon ve oturum ayrıntılarına resmi sınav sistemi olan "auzefsinav.istanbul.edu.tr" adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabiliyor. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için giriş belgelerinde yer alan merkez, bina ve saat bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.