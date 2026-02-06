AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama 2026 AUZEF telafi sonuçları nereden öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025-2026 güz yarıyılı bütünleme (telafi) sınavı sonuçlarını erişime açtı. Öğrenciler sonuçlarını AUZEF sınav sistemi üzerinden görüntüleyebilirken, itiraz işlemleri için son tarih de duyuruldu.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme (telafi) sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler, “AUZEF bütünleme sınavı sonuçları nereden öğrenilir?” ve “AUZEF telafi sınavı sonuç itirazı nasıl yapılır?” soruları merak konusu oldu.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AUZEF güz dönemi bütünleme (telafi) sınavına giren öğrenciler, sınav sonuçlarını AUZEF sınav sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranına erişim sağlamak isteyen öğrencilerin ilgili sayfaya giriş yaparak kimlik bilgileriyle sisteme giriş yapması gerekiyor. 

AUZEF TELAFİ SINAVI SONUÇ İTİRAZI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

AUZEF tarafından paylaşılan bilgilere göre sınav sonuçlarına yönelik itirazlar 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

AUZEF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler işlemlerini yalnızca AUZEF’in resmi sınav sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. İtiraz başvuruları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

