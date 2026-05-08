Aynı cevaba farklı puan! Balıkesir’deki "Not" skandalı yargıdan döndü

Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencisi Sedanur Kaya, kendisine kasıtlı olarak düşük not verildiği gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme tarafından atanan bilirkişinin yaptığı incelemede, Kaya’nın sınavda başka bir öğrenciyle aynı cevabı vermesine rağmen "sıfır" puan aldığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporuyla notu 40’tan 62’ye yükseltilen Kaya, şimdi uğruna hukuk mücadelesi verdiği diplomasına kavuşacağı günü bekliyor.

SINAV KAĞIDINDAKİ "ÇELİŞKİ" BİLİRKİŞİYE TAKILDI

Süreç, 28 yaşındaki Sedanur Kaya’nın "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi" dersinin bütünleme sınavından 40 alarak kalmasıyla başladı. Üniversite yönetiminden ve dekanlıktan beklediği yanıtı alamayan Kaya, durumu yargıya taşıdı. Davanın seyrini değiştiren ise bilirkişi incelemesi oldu:

Bilirkişi, sadece Kaya’nın kağıdını değil, sınıftaki diğer öğrencilerin kağıtlarını da inceledi. Yapılan kıyaslamada, bir başka öğrencinin 10 tam puan aldığı soruya Kaya’nın aynı cevabı vermesine rağmen hiç puan alamadığı saptandı. Detaylı inceleme sonucunda öğrencinin hak ettiği notun 40 değil, geçme notu olan 62 olduğu resmiyete döküldü.

Üniversitenin İtirazı Reddedildi: Üniversite yönetiminin bilirkişi raporuna yaptığı itiraz, idare mahkemesi tarafından reddedildi ve raporun usule uygun olduğuna karar verildi.

"HAKSIZLIK GÖRÜNCE KONUŞURUM"

Davayı kazanan Sedanur Kaya, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

"Sınav kağıdının taraflı okunduğunu zaten biliyordum. Aslında bütünlemeye dahi bırakılmamam gerekiyordu. Ben haksızlık görünce konuşan biriyim, bu durumun hocayı rahatsız ettiğini düşünüyorum. Sonucu öğrendiğimde başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü ama şimdi adalet yerini bulduğu için mutluyum."

AKADEMİK DÜNYADA YANKI UYANDIRAN KARAR

Öğrencinin avukatı Emre Sandıkçı, bu kararın üniversitelerdeki keyfi not değerlendirmelerinin önüne geçmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Bilirkişinin "soru bazlı karşılaştırma" yöntemiyle yaptığı tespitler, benzer mağduriyet yaşayan öğrenciler için hukuki bir yol haritası niteliği taşıyor.