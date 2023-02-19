Üniversitede bahar dönemi nasıl olacak? İşte 16 soruda tüm merak edilenler

Yükseköğretim Kurumu, deprem sonrası 2022-2023 bahar yarıyılına ilişkin merak edilenleri cevapladı. "Özel öğrencilik nedir?", "Bahar yarıyılı ne zaman başlayacak?"," Deprem nedeniyle sınava girememiş öğrencilerin durumu ne olacak?" gibi çok merak edilen soruları sizleri için derledik. İşte 16 soruda 2022-2023 bahar yarıyılına ilişkin merak ettikleriniz...