Üniversitede bahar dönemi nasıl olacak? İşte 16 soruda tüm merak edilenler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin sıkça sorulan 16 soruyu yanıtladı.

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Üniversitede bahar dönemi nasıl olacak? İşte 16 soruda tüm merak edilenler - Resim: 1 1 17

Yükseköğretim Kurumu, deprem sonrası 2022-2023 bahar yarıyılına ilişkin merak edilenleri cevapladı. "Özel öğrencilik nedir?", "Bahar yarıyılı ne zaman başlayacak?"," Deprem nedeniyle sınava girememiş öğrencilerin durumu ne olacak?" gibi çok merak edilen soruları sizleri için derledik. İşte 16 soruda 2022-2023 bahar yarıyılına ilişkin merak ettikleriniz...

Üniversitede bahar dönemi nasıl olacak? İşte 16 soruda tüm merak edilenler - Resim: 2 2 17

BAHAR YARIYILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 Bahar Yarıyılı, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.

Üniversitede bahar dönemi nasıl olacak? İşte 16 soruda tüm merak edilenler - Resim: 3 3 17

2022-2023 BAHAR YARIYILINDA EĞTİM VE ÖĞRETİM NASIL YÜRÜTÜLECEK?

Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecektir.

Üniversitede bahar dönemi nasıl olacak? İşte 16 soruda tüm merak edilenler - Resim: 4 4 17

UZAKTAN ÖĞRETİM TÜM BAHAR YARIYILINDA MI UYGULANACAK?

Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.