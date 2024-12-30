Bakan duyurdu: Karne dönemi sona mı eriyor?

Bakan Tekin, ilkokullarda karne uygulamasının kaldırılacağını ve yerine gelişim raporu uygulamasına geçileceğini ifade etti. Bu yeni sistemle, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişim süreçlerinin daha detaylı bir şekilde takip edilmesi hedefleniyor.

Özel Okullara Ücret Düzenlemesi

Özel okulların kıyafet, kitap ve yemek gibi ek ücretlerinde sınırlamalar getirileceğini belirten Tekin, “Bazı özel okullar bizim ücretsiz sunduğumuz kitap setinin benzeri için fahiş fiyatlar talep ediyor. Yeni düzenlemeyle bu ücretlerin sisteme kaydedilmesini ve ödeme süreçlerinin sıkı bir şekilde takip edilmesini sağlayacağız. Yönetmelik değişikliği yılın başında yürürlüğe girecek” dedi.

Öğrencilerin performanslarının sosyal medyada paylaşılmasına karşı olduklarını vurgulayan Bakan Tekin, “Velileri ve öğrencileri rahatsız edecek ya da rencide edecek hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Mezuniyet baloları ve yılbaşı etkinlikleri hakkında da açıklamalarda bulunan Tekin, ailelere maddi yük getiren organizasyonlara karşı olduklarını dile getirdi. “Okul etkinliklerinin, okul salonlarında ve ailelere ekonomik külfet yaratmayacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Mezuniyet balolarını yasaklamadık ancak pahalı otel organizasyonlarına gerek olmadığını söyledik” ifadelerini kullandı.