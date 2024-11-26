Bakan Tekin, 2025'te 300 bin öğretmenin unvan alacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da düzenlenen Öğretmenler Odası Toplantısı'nda, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 300 bin öğretmenin unvan alacağını duyurdu. Öğretmenler ile yapılan istişarelerin önemine vurgu yaptı.

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Bakan Tekin, 2025'te 300 bin öğretmenin unvan alacağını duyurdu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da düzenlenen Öğretmenler Odası Toplantısı’nda öğretmenlere müjde verdi. Tekin, 1 Ocak 2025’ten itibaren yaklaşık 300 bin öğretmenin unvan alacağını açıkladı.

Bakan Tekin, Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenecek Maarif Kongresi’ne katılmak üzere geldiği Erzurum’da, Yakutiye Medresesi’nde gerçekleştirilen toplantıda öğretmenlerle buluştu ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Kutlamaları sadece bir günle sınırlı bırakmadıklarını belirten Tekin, bu çerçevede Maarif Kongresi gibi etkinliklerle öğretmenlerin katkılarına odaklanıldığını ifade etti.

"Öğretmenler odası buluşmalarını önemsiyoruz"

Haziran 2023’te göreve başlamasından bu yana her ilde Öğretmenler Odası buluşmaları düzenlediklerini söyleyen Tekin, bu toplantıların, eğitim politikalarının sahadaki etkilerini görmek ve eksikleri gidermek açısından kritik olduğunu vurguladı.

Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yapılan düzenlemelere de değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Öğretmenlerimizden gelen geri bildirimler sayesinde kanundaki bazı düzenlemeleri iyileştirdik. Örneğin, 20 yıl öğretmenlik yaparak uzman unvanını kazananların başöğretmen olabilmesi için 10 yıl daha beklemesi gerektiği ifade edilmişti. Öğretmenlerimiz bu süreyi uzun buldu ve düzenlemenin düzeltilmesi gerektiğini söylediler. Biz de bunu kanuna ekledik. 2025 yılı itibarıyla 300 bin öğretmenimiz unvanlarını almış olacak."

Bakan Tekin, 2025'te 300 bin öğretmenin unvan alacağını duyurdu - Resim : 1

"Öğretmenlerin projelerine destek"

Bakan Tekin, toplantıların yalnızca resmi mevzuatın ele alındığı ortamlar olmadığını, aynı zamanda öğretmenlerin özel projelerinin de dinlendiğini belirtti. Örneğin, bir öğretmenin “Yetim Projesi” adıyla deprem bölgesindeki öğrencilerle gerçekleştirdiği çalışmayı Türkiye geneline yayma isteğinin bu buluşmalardan doğduğunu anlattı.

Bakan Tekin, toplantılarda bakanlık yetkililerinin öğretmenlerin sorunlarına çözüm üretmek için hazır bulunduğunu ve bu buluşmaların öğretmenler için olduğu kadar bakanlık için de önemli bir bilgi kaynağı olduğunu ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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