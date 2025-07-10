Bakan Tekin duyurdu: LGS sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak, tercihler 14 Temmuz’da başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının 11 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu. Tercihler 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının 11 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.
Bakanlık ayrıca tercih döneminde aileleri bilgilendirmek amacıyla “Tercih Süreci Veli Kılavuzu” yayımladı.
15 Haziran'da düzenlenen sınavın ardından yapılacak tercihler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Kılavuzda tercih işlemleri, okul türleri, kontenjanlar, yerleştirme esasları ve adım adım tercih süreci detaylı şekilde anlatılıyor.