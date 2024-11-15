Bakan Tekin'den eğitim bütçesi açıklaması! 2 trilyon 186 milyar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığın 2024 hedefleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Bakan Tekin, eğitim bütçesinin 2 trilyon 186 milyar 575 milyon 227 bin lira olacağını söyledi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Bakan Tekin'den eğitim bütçesi açıklaması! 2 trilyon 186 milyar...
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığın 2024 hedefleri ve uygulamaları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Bakan Tekin, eğitim bütçesinin 2 trilyon 186 milyar 575 milyon 227 bin lira olarak belirlendiğini ve bunun eğitimde önemli reformlar için kullanılacağını vurguladı.

Bakan Yusuf Tekin, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlık ve bakanlık kuruluşlarına dair uygulamalar ve yeni hedefler hakkında komisyon üyelerine sunum yaptı.

MEB olarak Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ulaşmada sorumluluk almak ve katkı vermek için yüksek bir motivasyonlar çalıştıklarını ifade eden Tekin, "Bunun gerçekleşmesi şüphesiz ülke olarak tüm kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın sürece dahil olmasıyla mümkün olabilecektir. Bunun için başlattığımız eğitim seferberliğine toplumun tamamının katkısını almak önceliğimizdir. Bu vizyon çerçevesinde yüklendiğimiz sorumluluklara omuz vermek isteyen başta siyasetçilerimiz olmak üzere velilerimizi, vatandaşlarımızı, hayırseverlerimizi, belediyelerimizi ve diğer paydaşlarımızı çocuklarımızın geleceğini güzelleştirecek bu hikayenin bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi.

TAŞIMA HİZMETİ VE ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için sosyal yardım hizmetlerinin kararlı, kapsamlı ve birbirini destekleyecek şekilde verildiğini bildiren Tekin,

"2023-2024 eğitim öğretim yılında, öğrenci taşıma uygulaması ile toplam 1 milyon 146 bin 213 öğrenciye taşıma ve 1 milyon 29 bin 250 öğrenciye ücretsiz öğle yemeği hizmeti verilmiştir. Bu kapsamda, taşıma hizmeti ve ücretsiz öğle yemeği hizmeti giderleri için toplam 24 milyar 942 milyon 612 bin 302 lira harcama yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitaplarının öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığını söyleyen Bakan Tekin, bu çerçevede bugüne kadar toplam 4 milyar 430 milyon ders kitabının ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırıldığının altını çizdi.

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