Bakan Tekin’den müfredat, okul güvenliği ve özel okul fiyatlarına ilişkin açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemini ve tamamlanan eğitim öğretim yılını değerlendirdi. Bakan Tekin, okullarda güvenlik tedbirleri konusunda yeni adımlar atılacağını belirterek özel okul fiyatlarıyla ilgili de önemli uyarılarda bulundu. Tekin, "OECD Direktörü Türkiye'de bulunduğu zaman Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden övgüyle bahsetti" dedi.

"OECD, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ'NDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ"

Bakan Tekin, fiziki altyapı çalışmalarından yeni müfredat değişikliğine kadar uzanan süreci rakamlarla ifade ederek, "18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 binin üstünde öğretmen arkadaşımız, 75 binin üzerinde okul, 180 iş günü devam eden bir süreç. Bu sürecin içinde acı tatlı anımızın olduğu bir eğitim öğretim yılı oldu . Yarınki karne heyecanı velilerimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Maraş ve Siverek'teki olaylarda üzüldük ama onun dışında dolu dolu bir yıl geçti. 2002 yılında 350 bin derslikte eğitim öğretime devam ediyoruz, kabaca yarısının ömrünü tamamlaması sebebiyle 200 bin derslik 2002 öncesinden kalan. Toplam 750 bin derslikte eğitim verdik. Aynı şey öğretmen, okul sayısı ve ders kitapları içinde geçerli. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir kaynak ayırdı. Bu yıl biraz daha fiziki altyapısında eksiklerimiz azalmıştı, bunun için müfredat değişikliği yaptık. Bu yıl eğitimin niteliği ile ilgili konulara odaklandık. Bu çalışmalarımızı uluslararası ortamda da paylaşıyoruz. OECD Direktörü Türkiye'de bulunduğu zaman Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden övgüyle bahsetti. 8 Eylül'de PİSA sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Eğitim sistemlerinin küresel sorunlar ve temel insan hakları karşısındaki rolüne dikkat çeken Bakan Tekin, değerler eğitiminin önemini şu sözlerle vurguladı: "Uluslararası ortamlarda da ifade ediyorum. Dünyada insan hakları ihlalleri varsa, temel hak ve hürriyetleri ellerinden alınıyorsa, savaş varsa o zaman burda eğitim sistemlerimiz odağında bir sorun var diyorum. Değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Savaş varsa biz de şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz neyi eksik yapıyoruz diye."

LGS'DE İLK KEZ UYGULANDI

Geçmiş yıllarda yaşanan sınav sorunlarının ardından bu yıl LGS kapsamında alınan yeni önlemleri açıklayan Tekin, sınava giren öğrenci istatistiklerini ve güvenlik prosedürlerini paylaştı. Beslenme paketi ve yapay zeka destekli kamera sistemlerinin detayları hakkında bilgi veren Tekin "Bizim bu yıl 8. sınıflarda 1 milyon 629 bin öğrencimiz var. Yüzde 80'i sınava başvuru yaptı. 81 ilde 920 ilçede sınav merkezi organize ettik, 8 ülkede 11 sınav merkezinde sınav yaptık. Velilerimiz de biraz daha heyecanlılar. Çok büyük bir organizasyondu. 4 bin 255 okulumuzda çocuklarımız sınava girdiler. Geçtiğimiz yıl bazı sorunlar olmuştu. Biz bu yıl kendi içimizde tartıştık. Burada çocukların neye alerjisi olduğu, nasıl beslendiği değerlendirilmesi lazımdı. Sınav başvurusu esnasında çocuklarımızla ailesiyle cevaplandırılmak üzere bir beslenme paketi dağıtacağız, almasını ister misiniz istemez misiniz diye. 924 bin öğrencimiz olumlu yanıt verdi. Bu İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz koordinesinde dağıtıldı. Beslenme paketi istemeyen çocukları ayrı binalarda sınava aldık. Bu ilk defa yaptığımız bir şeydi. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda kamera hizmeti satın alınıyor. Biz bu sınava özgü tüm sınav yaptığımız sınıflarda kamera oluşturduk, yapay zeka destekli anında gözlemleyebileceğimiz okulları gözlemleyebileceğimiz bilgi işlem merkezi kurduk ve bir sorun da yaşamadık." dedi.

ÖZEL OKULLARA VE EK KAYNAK DAYATMASINA SERT UYARI

Ücretsiz ders kitapları ve eğitimde fırsat eşitliği konularına değinen Bakan Tekin, FETÖ döneminde oluşturulan algılara dikkat çekti. Bakanlığın hazırladığı kaynakların yeterliliğini vurgulayan ve özel okullarda öğrencilere aldırılan ek kaynakların engellenmesi gerektiğini ifade eden Tekin, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal bir devlet. Çocuklarımızın ders kitaplarını eylül ayında ders kitaplarını koyacağız. Uzun yıllar Türkiye'de FETÖ'nün olduğu dönemlerde çok olumsuz bir algı oluşturuldu. 2013-2014 eğitim yılında FETÖ yayınlarının satın aldığı bizim bütün okullara dağıttığımız kitapların bütçesinin 2-3 katıydı. Geldiğimiz noktada dağıttığımız ders kitapları, belli uygulamalarımız, gönderdiğimiz soru ve yayınlar. Bunların dışında çocuklarımızın ihtiyaç duymayacağı bir eğitim planlıyoruz. Öğretmen itibarını korumaya çalışıyoruz. Öğretmenim üstünde kimsenin vesayet kurmaya hakkı yok. Çocuklara, gençlere "bizim yayınlarımızı takip edin" diyorum. Özel yayın yapan okullarda ek kaynak olarak satılan kaynaklara da engel olmamız lazım. Şimdi geldiğimiz noktada öğretmen arkadaşlarımız, veliler bizim kaynaklarımızdan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Bizim genel müdürlüğümüz bu materyallari hazırlıyorlar. Öğretmenlerimizi dinlesinler, her şeyin doğrusunu biliyorlar. Sorular nasıl uyumsuz olabilir. Her şeyi birlikte organize ediyorlar."

''SINAV SİSTEMİ DEĞİŞECEK DEMEDİK''

YKS sınav sisteminde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği, sürecin yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülmeye devam edeceğini ifade eden Tekin, "Sınav sistemi değişecek hiçbir yerde demedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek. Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar." dedi.

AGS SINAVI DETAYLARI BELLİ OLDU

Bakan Tekin, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve sonrasındaki takvime dair şu bilgileri paylaştı: "Uluslararası raporlarda bize önerilen çözümleri dikkate almaya çalışıyoruz. Bizim yeni göreve başlattığımız öğretmenlerimizle ilgili yeni başlayan uzunluğu. Uygulamayla ilgili bir sorun var. Üniversiteler bilimsel eğitim veriyorlar, üniverisiteler bilim dalıyla ilgili eğitim verecekler, bizde mesleğe başlayan arkadaşlarımızı mesleğe başlamadan bütün okulları görerek uygulamaları görerek mesleğe başlatmak istiyoruz. AGS sınavını yapacağız. Sonra rakamları açıklarız. Eylül ekim ayı gibi sayıyı netleştirmiş oluruz."

OKUL KAMERALARI EMNİYET SİSTEMİNE BAĞLANIYOR

Geçmişte yaşanan olumsuz olayların tekrar etmemesi adına İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütülüyor. Bakan Tekin ailelerin rolü ve emniyetle yürütülen projeler hakkında detaylı bir değerlendirme yaparak "Önümüzdeki yıllar inşallah böyle tatsız olaylar yaşamayız. Kendi ülkemizde de yaşadık. Bu okullardaki gerekli süreçler yürütülüyor, bununla ilgili en ağır ceza alınacak. İçişleri Bakanı ile birlikte oturduk konuştuk. Güvenlik tedbirleri ile ilgili komisyon toplantıları yapılıyor, güvenlik açısından risk taşıyan okullarda polis bulunması, polis araçlarının devriye atması gibi tedbirleri alıyorduk. Bu tedbirleri önümüzdeki yıllar daha sıkılaşacak adımlar attık. Okullarımızdaki kamera sistemini KGYS sistemine entegre ediyoruz. Emniyet birimleri kameralar üzerinden izleyebilecek durumlara gelecekler. Bizim okullarımızın bir kısmı duvarları yüksek, bir kısmı değil. Her okulun şahsına münhasır güvenlik sistemi olacak. Emniyet ile birlikte yürüttüğümüz oyun sitelerindeki davranışları rehberlik desteği mekanizması oluşturulacak. 12 yıllık zorunlu eğitim çağındaki bir çocuğumuz 18 yaşında mezun oluyor. 160 bin saatlik bir ömür yaşıyor, yaklaşık 10 bin saatini okullarda geçiriyor. Ailelere daha büyük bir yük düşüyor. Öğretmenlerimize güvensinler, öğretmenlere öğretmenlik öğretmeye çalışmasınlar. Öğretmenlerimizin çalışma koşulları açısından velilerimiz öğretmenlerimizle iyi bir diyalog kurarlarsa daha iyi bir eğitim dönemi geçirirler." ifadelerini kullandı.

"ELDEN PARA" ŞİKAYETLERİNE İNCELEME

Özel okullardaki fiyat artışları, maliyet hesaplamaları ve kayıt dışı ödeme şikayetleri mercek altına alındı. Tekin, "Okul çağına gelen her çocuk için biz bakanlık olarak okul tanımlaması yapıyoruz. Evine yürüme mesafesindeki en yakın okul. Velilerimiz ekonomik olarak bu yükü kaldırmaya razıyım, hangi gerekçeyle olursa kendisi bir özel okula yazdırıyor. Okulun öğretmenlere verdiği ücretten tutun, inşaatle ilgili maliyetlere kadar, okulun sunduğu her imkana kadar bir maliyeti var. Özel okul bize bunu bildiriyor. Bu 2 kişinin arasındaki özel hukuk ilişkisi. Veli ben bakanlığın belirlediği değil kendi istediğim okula göndereceğim diyor. 12 bin 500 tane özel okul var. 12 tane okulun fiyat listesini yayınlayıp paylaşmak ne kadar doğru. Evet çok pahalı okullar var. Yazın çocukları yurt dışına götüren okullar var. Biz bakanlık olarak sözleşmeyi veli ile yaptıktan sonra veli çocuğunu devam ettirecekse enflasyon oranında bir artış belirledik, yaparsa biz takip ediyoruz. Biz o zaman soruşturma açıyoruz. Veli ile okul idaresi arasında yapılan ödemeleri elektronik ortamda yapılmasını istiyoruz. Ben elden de şu kadar para verdim diye şikayet ediyorlar. Enflasyon üzerinde artış yapan okul olursa veli şikayet edebilir. Özel okulları da zan altında bırakmayalım. Ders kitabı zorunluluğu da getirdik. Şuana kadar özel okullar bizim tanımlarımıza uyuyorlar." dedi.