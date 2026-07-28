Bakan Yusuf Tekin imzayı attı! MEB 2026-2027 çalışma takvimi ve okulların açılış tarihi belli oldu

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakan Yusuf Tekin imzayı attı! MEB 2026-2027 çalışma takvimi ve okulların açılış tarihi belli oldu
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MEB'in çalışma takvimini yayımlamasıyla birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili tarihleri kesinleşti. Öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılan yaz tatilinin sona ereceği gün ve ilk ders zilinin çalacağı tarih netlik kazandı.

İLK DERS ZİLİ 14 EYLÜL'DE ÇALACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Salı günü başlayacak.

Öğrenciler için ise 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. 14 Eylül'de başlayacak olan birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek.

OKUL ÖNCESİ VE 1. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI TARIHLERİ

Eğitim hayatına ilk kez adım atacak olan anaokulu (okul öncesi) ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da okula bir hafta erken başlayacak. Uyum programı ve oryantasyon haftası 7 - 11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Minik öğrenciler bu sayede sınıflarına ve öğretmenlerine önceden alışma fırsatı bulacak.

2026-2027 MEB TATİL VE SÖMESTR TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği çalışma takvimine göre dönem, ara tatil, yarıyıl ve kapanış tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 1 Eylül 2026 Salı
Uyum Eğitimi (Anaokulu ve 1. Sınıf): 7 - 11 Eylül 2026
Birinci Dönem Başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
Birinci Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Kasım 2026
Birinci Dönem Bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma
Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 25 Ocak - 5 Şubat 2027
İkinci Dönem Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
İkinci Dönem Ara Tatili: 8 - 12 Mart 2027
Okulların Kapanışı (Yaz Tatili Başlangıcı): 25 Haziran 2027 Cuma

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