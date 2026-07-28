Bakan Yusuf Tekin imzayı attı! MEB 2026-2027 çalışma takvimi ve okulların açılış tarihi belli oldu

MEB'in çalışma takvimini yayımlamasıyla birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili tarihleri kesinleşti. Öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılan yaz tatilinin sona ereceği gün ve ilk ders zilinin çalacağı tarih netlik kazandı.

İLK DERS ZİLİ 14 EYLÜL'DE ÇALACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Salı günü başlayacak.

Öğrenciler için ise 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. 14 Eylül'de başlayacak olan birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek.

OKUL ÖNCESİ VE 1. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI TARIHLERİ

Eğitim hayatına ilk kez adım atacak olan anaokulu (okul öncesi) ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da okula bir hafta erken başlayacak. Uyum programı ve oryantasyon haftası 7 - 11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Minik öğrenciler bu sayede sınıflarına ve öğretmenlerine önceden alışma fırsatı bulacak.

2026-2027 MEB TATİL VE SÖMESTR TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği çalışma takvimine göre dönem, ara tatil, yarıyıl ve kapanış tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 1 Eylül 2026 Salı

Uyum Eğitimi (Anaokulu ve 1. Sınıf): 7 - 11 Eylül 2026

Birinci Dönem Başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

Birinci Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Kasım 2026

Birinci Dönem Bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 25 Ocak - 5 Şubat 2027

İkinci Dönem Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

İkinci Dönem Ara Tatili: 8 - 12 Mart 2027

Okulların Kapanışı (Yaz Tatili Başlangıcı): 25 Haziran 2027 Cuma