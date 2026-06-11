Bakan Yusuf Tekin resmen açıkladı: Tatil kalkıyor mu?

LGS önlemlerinden ara tatil planlamasına, adrese dayalı kayıttaki yeni kura sisteminden zorunlu eğitim tartışmalarına kadar eğitim sistemini kökten etkileyecek makro kararlar ilk ağızdan duyuruldu.

ARA TATİL KALKACAK MI? BAKAN TEKİN SON NOKTAYI KOYDU

Velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği ara tatil uygulamasına dair akademik takvimin detaylarını paylaşan Bakan Tekin, tatilin tamamen kalkmayacağını ancak takvimsel bir zorunluluk nedeniyle önümüzdeki yıl farklı uygulanacağını belirtti. Tekin, süreci şu sözlerle özetledi: "Akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki yıl, birinci yarıyıl normal ara tatilimizi yapacağız. Ancak ikinci yarıyıldaki ara tatil dönemi doğrudan Ramazan Bayramı’nın olduğu haftaya denk düşüyor. Dolayısıyla ikinci dönem ayrıca bir ara tatil olmayacak, bayram haftasıyla birleştirilmiş olacak."

LGS SINAVLARINA SAKLI KAMERA ÖNLEMİ

Önümüzdeki dönemde yapılacak merkezi sınavlarda güvenliği üst düzeye çıkarmak için yeni bir adım atılacağını belirten Bakan Tekin, "Bu yıl, geçtiğimiz yıllara ilave olarak sınav yapılacak sınıflara, sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar yerleştiriyoruz. Öğretmenlerimizin mahremiyetine halel getirmemesi açısından bu kameralar sadece sınav saatlerinde çalıştırılacak. Sınavla ilgili hukuki bir ihtilaf yaşanırsa bu kayıtlar gündeme gelecek" dedi. Tekin ayrıca hem LGS hem de YKS'de öğrencilerin sadece dağıtılan resmi müfredat ve dijital materyallerden sorumlu olacağını, dışarıdan hiçbir kaynağa ihtiyaç duyulmayacağını hatırlattı.

ADRESE DAYALI KAYITTA "KURA" VE "AKRABA" KİLİDİ

Mevzuattaki boşlukları kullanarak çocuklarını dikey olarak popüler okullara kaydettirmek isteyen velilere karşı radikal önlemler alındı. Bakan Tekin, yeni kayıt algoritmasını şu şekilde açıkladı:

Elektronik Kura Dönemi: Okulların kendi kayıt bölgesindeki öğrencilerin kaydı sistem tarafından otomatik yapılacak. Kontenjan kalması durumunda, bölge dışından gelmek isteyen öğrenciler elektronik ortamda kura çekilerek okula yerleştirilecek.

Dayı/Akraba İkametgahına İptal: Nüfus müdürlüklerinden alınan muvafakat belgeleriyle "Çocuğum dayısının, akrabasının yanında kalıyor" denilerek yapılan adres taşımaları artık öncelikli sayılmayacak. Bu durumdaki öğrenciler kayıt önceliğinde ikinci plana itilecek.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM TARTIŞMAYA AÇILIYOR

Dünyada bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte eğitim sürelerinin masaya yatırıldığını belirten Bakan Tekin, Türkiye'de de 12 yıllık zorunlu eğitimin zihinsel olarak tartışılması gerektiğini ifade etti. Kısa vadede radikal bir değişiklik planlamadıklarını aktaran Tekin, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) da bu konuda küresel örnekleri inceleyen bir çalışma yürüttüğünü ekledi.

VELİLERE "EBEVEYN OKULU" ZORUNLULUĞU GELİYOR

Eğitim kalitesini aile içinde de desteklemek adına yeni bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Bakan Tekin, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula bir hafta erken başlaması uygulamasına benzer şekilde, veliler için de "Ebeveyn Okulu" adını verdikleri programı zorunlu hale getirmek için çalıştıklarını müjdeledi.

İSTANBUL ERKEK LİSESİ'NDEKİ OLAYLAR YARGIYA TAŞINIYOR

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki mezuniyet töreninde yaşanan nahoş olaylara da değinen Bakan Tekin, "İstanbul Erkek Lisesi bir devlet okuludur. Diploma töreninde İl Müdürü'müze ve okul müdürümüze yönelik sergilenen veli tepkisini arkadaşlarımız mutlaka adli yargı organlarına taşıyacaklar. Görevlilerimiz bizim aldığımız disiplin tedbirlerini uygulamaya çalışıyor. Velilerimizden hukuka uygun ve saygılı davranmalarını bekliyoruz" diyerek kararlılık mesajı verdi.