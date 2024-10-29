Bakanlık özel dersleri yasakladı: Yasağa uymayanlara ceza uygulanacak!

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin özel ders verme faaliyetlerini yasaklayarak bu alandaki kuralsızlığı ortadan kaldırmak için yeni bir düzenleme getirdi. Eğitim sektöründe büyük yankı uyandıran bu yasak, kanun çerçevesinde özel ders veren öğretmenlere yaptırımlar getiriyor.

ÖZEL DERSLERE ARTIK YASAK

Geçmiş yıllarda da uyarılarla gündeme gelen özel ders yasağı, bu yıl ilk defa yasal bir düzenlemeyle zorunlu hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenlerin özel ders vermesi, yasayla sınırlandırılarak özel ders faaliyetlerinde yer almaları engellendi. Bakanlık, yasağın kapsamına giren öğretmenler için cezai yaptırımlar öngörüyor ve bu yasak, yalnızca kadrolu ve sözleşmeli öğretmenleri kapsıyor.

YASAĞI İHLAL EDEN ÖĞRETMENLERİ YAPTIRIM VAR!

Yeni düzenlemeye göre, görevli öğretmenlerin özel ders vermesi yasaklanırken, bu kurala aykırı davranan öğretmenlere ise disiplin işlemleri uygulanacak. Özellikle yasağa uymayan öğretmenler hakkında başlatılacak soruşturmalar neticesinde kınama cezası gibi yaptırımlar devreye girecek.

ÖZEL SEKTÖR YASAĞIN DIŞINDA

Bakanlık, yasağa dair herhangi bir ihbarı dikkate alarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla denetimlerini sürdürecek. Bu düzenleme dışında kalan, özel eğitim sektöründe görev alan öğretmenler yasağa tabi tutulmazken, şikayetlerin bildirilmesi halinde gereken işlemler yapılacak.