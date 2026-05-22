Bilgi Üniversitesi kapatıldı: Öğrenciler ne olacak?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) acil bir açıklama yayımlayarak süreçle ilgili yasal çerçeveyi ve izlenecek yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

YÖK'TEN EK 11'İNCİ MADDE VURGUSU: FAALİYET İZNİ RESMEN KALDIRILDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan resmi açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucu vakfına yargı eliyle kayyım tayin edilmesinin ardından yasal prosedürün işletildiği belirtildi. Kararın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi kapsamında anayasal ve hukuki mevzuata uygun olarak alındığı ifade edildi. Vakıf yükseköğretim kurumlarının hamisi olan kurucu vakıfların yönetim yapısındaki bu radikal değişiklik, üniversitenin tüzel kişiliğinin eğitim-öğretim faaliyet izninin sonlandırılması sonucunu doğurdu.

YÖK’TEN "MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK" SÖZÜ: TEDBİRLER ALINIYOR

Üniversitenin kapatılma ve faaliyet izninin iptal edilmesi kararının ardından gözler, bünyesinde eğitim gören on binlerce öğrencinin akıbetine çevrildi. YÖK, yayımladığı bildiride öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının haklarının devlet güvencesinde olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır. Eğitim süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli tüm akademik ve idari önlemler hızla hayata geçirilecektir.”

YÖK ayrıca, üniversitede görev yapan çok sayıda akademik ve idari personelin de idari süreçten minimum düzeyde ve olumsuz etkilenmemesi, özlük haklarının korunması adına özel koordinasyon çalışmalarının yürütüldüğünü duyurdu.

"RESMİ OLMAYAN KAYNAKLARA İTİBAR ETMEYİN"

Sürecin hassasiyeti nedeniyle sosyal medyada ve dijital mecralarda yayılabilecek bilgi kirliliğine karşı öğrenci ve ailelere net bir çağrıda bulunuldu. Detaylı bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde YÖK tarafından resmi olarak paylaşılacağı aktarılırken, gelişmelerin yalnızca resmi iletişim kanalları ve YÖK'ün internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerektiği, manipülatif kaynaklara kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica edildi.

Kararın ardından, mevzuat gereği İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin garantör üniversiteye mi yoksa farklı devlet/vakıf üniversitelerine mi yönlendirileceği ve eğitim süreçlerinin hangi kampüslerde devam edeceği netleşecek detaylar arasında merakla bekleniyor.