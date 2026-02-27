BİLSEM 2020 sonuçları: İtiraz süreci ve bireysel değerlendirme tarihleri

BİLSEM sonuçları için beklenen açıklama geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında yapılan ön değerlendirme uygulamaları tamamlandı ve sonuçlar 27 Şubat 2026 tarihinde erişime açıldı.

Öğrenciler ve veliler, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarını online sistem üzerinden sorgulayabiliyor.

MEB’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“2025-2026 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimiz için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 06 Nisan 2026 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 02 - 06 Mart 2026 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecektir.”

BİREYSEL DEĞERLENDİRME TAKVİMİ NETLEŞTİ

Ön değerlendirme sonucunda bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenciler için randevular 30 Mart 2026 tarihinde duyurulacak. Aynı tarihten itibaren bireysel değerlendirme giriş belgeleri, öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüklerinden alınabilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan 2026 itibarıyla başlayacak.

Velilerin itiraz sürecini kaçırmaması ve belirtilen tarihler arasında başvurularını e-İtiraz Modülü üzerinden tamamlaması gerekiyor.