BİLSEM sonuçları açıklandı! 2023 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı
14 Ocak-9 Nisan tarihleri arasında yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı. Peki 2023 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı
14 Ocak-9 Nisan tarihleri arasında yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 BİLSEM sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Değerlendirme sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar BİLSEM sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceğini araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yetenek değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından BİLSEM sonuçları MEB üzerinden görüntülenmeye başladı. Adaylar sonuçlarını sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, ön değerlendirmede genel zihinsel yetenek alanı için "Zihinsel Performans Değerlendirme Testi", resim yetenek alanı için "Görsel Algı Testi", müzik yetenek alanı için "Müzikal Yatkınlık Testi" uygulandı.