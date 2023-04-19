BİLSEM sonuçları açıklandı! 2023 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

14 Ocak-9 Nisan tarihleri arasında yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı. Peki 2023 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

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BİLSEM sonuçları açıklandı! 2023 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 1 1 8

14 Ocak-9 Nisan tarihleri arasında yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) açıklama geldi.

BİLSEM sonuçları açıklandı! 2023 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 2 2 8

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 BİLSEM sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Değerlendirme sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar BİLSEM sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceğini araştırıyor.

BİLSEM sonuçları açıklandı! 2023 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 3 3 8

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yetenek değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından BİLSEM sonuçları MEB üzerinden görüntülenmeye başladı. Adaylar sonuçlarını sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor.

2023 BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM sonuçları açıklandı! 2023 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 4 4 8

MEB'den yapılan açıklamaya göre, ön değerlendirmede genel zihinsel yetenek alanı için "Zihinsel Performans Değerlendirme Testi", resim yetenek alanı için "Görsel Algı Testi", müzik yetenek alanı için "Müzikal Yatkınlık Testi" uygulandı.