Bu bölümleri bitiren üniversiteliler işsiz kalmıyor! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri

Geçtiğimiz hafta sonu üniversite adayları YKS'de ter döktü. Adaylar şüphesiz iyi bir üniversite ve gelecek hayal ediyor. Peki mezuniyeti sonrası en fazla iş bulunan bölümler hangileri? İşte TÜİK, 2022 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ne göre o bölümler...

Bu bölümleri bitiren üniversiteliler işsiz kalmıyor! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri
Son Güncelleme:

TÜİK, 2022 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni açıkladı. Verilere göre aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler belirlendi. İşte, lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm...

PİLOTAJ

Pilotaj; sivil havacılık konusunda talep edilen ulusal ve küresel şartlara uygun halde eğitim almış pilotların yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Part-FCL standartlarına uygun modern uçak pilot adaylarının eğitiminin gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Bu bölümleri bitiren üniversiteliler işsiz kalmıyor! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri - Resim : 1

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

Uçak mühendisliği, hava ile etkileşimde bulunan taşıt, hareketsiz nesne ve cihazların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, test edilmesi, bakım/onarım işlemlerinin yapılması ve tüm bu süreçlerin yönetilmesiyle ilgilenen mühendislik dalıdır.

Bu bölümleri bitiren üniversiteliler işsiz kalmıyor! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri - Resim : 2

HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü mezunları sivil havacılık kuruluşlarına ait hava aracı bakım onarım merkezleri, hava aracı parçası üreten tesisler, simülatör üreticileri, savunma sanayi gibi birçok alanda çalışabilmektedir. 

Bu bölümleri bitiren üniversiteliler işsiz kalmıyor! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri - Resim : 3

UÇAK BAKIM VE ONARIM

Uçak bakım teknisyeni, uçak veya uçak parçaları üzerinde planlı bakımları yapan, arızaları tespit eden ve düzeltici eylemleri gerçekleştirip uçakların güvenli bir şekilde uçmalarını sağlayan görevlidir.

Bu bölümleri bitiren üniversiteliler işsiz kalmıyor! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri - Resim : 4

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde ise aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm...

POLİS MESLEK EĞİTİMİ

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

Bu bölümleri bitiren üniversiteliler işsiz kalmıyor! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri - Resim : 5

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü; satışı perakende olarak yapılan ürünlerin, mağazalarda müşterilere tanıtımını ve satışını gerçekleştiren kişileri yetiştirmektedir.

Bu bölümleri bitiren üniversiteliler işsiz kalmıyor! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri - Resim : 6

UÇAK TEKNOLOJİSİ

Uçak Teknolojisi bölümü mezunları hasar görmüş uçaklarda, ilgili parçaların raporlarını hazırlar. Mühendislerin verdiği yönergelerle birlikte uçakların bakım ve onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesinde görev alır. Aynı zamanda yeni AR-GE işlemleri yapılan ve geliştirilen parçaların üzerinde çalışabilir.

Bu bölümleri bitiren üniversiteliler işsiz kalmıyor! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri - Resim : 7

MARKA İLETİŞİMİ

Marka iletişim uzmanı; bir şirketin pazarlama departmanına ya da direktörlüğüne bağlı olarak çalışır. Şirketin pazarlama iletişimini ve stratejilerini yürütmekle ve bu süreçleri takip etmekle sorumludur. Tüketicilerin markayı nerede, nasıl ve hangi özelliklerle konumlandıracağını belirler.

Bu bölümleri bitiren üniversiteliler işsiz kalmıyor! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri - Resim : 8

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI

Elektrik üretim ve dağıtımında hizmet veren hidroelektrik santralleri, termik santraller, güneş panellerinden veya rüzgar türbinlerinden kurulu tesisler başlıca iş alanlarıdır. Mezunlar, elektrik dağıtımı yapan kurumlarda görev alabilir. Bölüm mezunları, elektrik teknikeri unvanıyla çalışır.

Bu bölümleri bitiren üniversiteliler işsiz kalmıyor! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri - Resim : 9

Kaynak: data.tuik.gov.tr

  

# YKS # üniversite tercihleri
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 İstanbul'daki en iyi 10 üniversite hangisi?
2 Osmanlı'da ilginç uygulama
3 Pelota Oyunu: Eski Maya spor geleneği diriliyor
4 İşe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat!
5 Asya'nın efsanevi yaratığı Manananggal