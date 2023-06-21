Bu bölümleri bitiren üniversiteliler işsiz kalmıyor! İşte en çok para kazandıran üniversite bölümleri

TÜİK, 2022 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni açıkladı. Verilere göre aylık ortalama kazancı en yüksek bölümler belirlendi. İşte, lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm...

PİLOTAJ

Pilotaj; sivil havacılık konusunda talep edilen ulusal ve küresel şartlara uygun halde eğitim almış pilotların yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Part-FCL standartlarına uygun modern uçak pilot adaylarının eğitiminin gerçekleştirilmesi amaçlanır.

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

Uçak mühendisliği, hava ile etkileşimde bulunan taşıt, hareketsiz nesne ve cihazların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, test edilmesi, bakım/onarım işlemlerinin yapılması ve tüm bu süreçlerin yönetilmesiyle ilgilenen mühendislik dalıdır.

HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü mezunları sivil havacılık kuruluşlarına ait hava aracı bakım onarım merkezleri, hava aracı parçası üreten tesisler, simülatör üreticileri, savunma sanayi gibi birçok alanda çalışabilmektedir.

UÇAK BAKIM VE ONARIM

Uçak bakım teknisyeni, uçak veya uçak parçaları üzerinde planlı bakımları yapan, arızaları tespit eden ve düzeltici eylemleri gerçekleştirip uçakların güvenli bir şekilde uçmalarını sağlayan görevlidir.

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde ise aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm...

POLİS MESLEK EĞİTİMİ

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü; satışı perakende olarak yapılan ürünlerin, mağazalarda müşterilere tanıtımını ve satışını gerçekleştiren kişileri yetiştirmektedir.

UÇAK TEKNOLOJİSİ

Uçak Teknolojisi bölümü mezunları hasar görmüş uçaklarda, ilgili parçaların raporlarını hazırlar. Mühendislerin verdiği yönergelerle birlikte uçakların bakım ve onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesinde görev alır. Aynı zamanda yeni AR-GE işlemleri yapılan ve geliştirilen parçaların üzerinde çalışabilir.

MARKA İLETİŞİMİ

Marka iletişim uzmanı; bir şirketin pazarlama departmanına ya da direktörlüğüne bağlı olarak çalışır. Şirketin pazarlama iletişimini ve stratejilerini yürütmekle ve bu süreçleri takip etmekle sorumludur. Tüketicilerin markayı nerede, nasıl ve hangi özelliklerle konumlandıracağını belirler.

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI

Elektrik üretim ve dağıtımında hizmet veren hidroelektrik santralleri, termik santraller, güneş panellerinden veya rüzgar türbinlerinden kurulu tesisler başlıca iş alanlarıdır. Mezunlar, elektrik dağıtımı yapan kurumlarda görev alabilir. Bölüm mezunları, elektrik teknikeri unvanıyla çalışır.

Kaynak: data.tuik.gov.tr