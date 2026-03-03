Bugün okullar tatil mi, yoklama alınacak mı? İstanbul'da öğretmenler iş bırakıyor
İstanbul Çekmeköy'de bir lise öğrencisinin okulda gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi üzerine, kentteki 5 eğitim sendikası bugün için İstanbul genelinde iş bırakma kararı aldı.
Olay, Çekmeköy Taşdelen'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile 15 yaşındaki öğrenci S.K.’ya yanında bulundurduğu bıçakla saldırdı.
İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli F.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN KURTARILAMADI
Saldırıda ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öğretmen Fatma Nur Çelik’in vefat haberinin ardından İstanbul'daki eğitim sendikaları ortak bir tepki gösterdi.
Okullarda yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 5 büyük sendika, bugün İstanbul genelinde iş bırakarak derse girmeme kararı aldı.
Kararın ardından İstanbul'daki birçok okul yönetimi, velilerin iletişim kurduğu WhatsApp gruplarına bilgilendirme mesajları gönderdi. Mesajlarda, okulda yaşanan şiddet sonucu bir meslektaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle öğretmenlerin derse girmeyeceği belirtilerek velilerden anlayış beklendiği ifade edildi.
Bugün İstanbul genelinde iş bırakma kararı alan sendikalar şunlar:
Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
Eğitim-İş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)
Hürriyetçi Eğitim-Sen (Hürriyetçi Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
Anadolu Eğitim Sen (Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)
Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)