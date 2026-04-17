Bursluluk Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2026 İOKBS Giriş Yeri Sorgulama (e-Okul)

İOKBS Sınav Giriş Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği İOKBS giriş yerleri belli oldu. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden "öğrenci sınav bilgileri" ekranına giren veliler, oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

Ancak sınav günü gerekli olan fotoğraflı sınav giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından sistemden alınacak. Belgeler, okul müdürlükleri tarafından mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

2026 Bursluluk Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 Pazargünü saat 10.00'da başlayacak.

Sınavda Kaç Soru Sorulacak, Süre Ne Kadar?

Sınava girecek adayların bilmesi gereken teknik detaylar ise şu şekilde:

Soru Sayısı: Tüm sınıf seviyeleri için 4 seçenekli 80 soru.

Sınav Süresi: Toplam 100 dakika.

Başlangıç Saati: 10.00