Bursluluk Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2026 İOKBS Giriş Yeri Sorgulama (e-Okul)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 26 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte e-Okul üzerinden İOKBS giriş yeri sorgulama ekranı ve sınava dair tüm detaylar.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

İOKBS Sınav Giriş Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği İOKBS giriş yerleri belli oldu. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden "öğrenci sınav bilgileri" ekranına giren veliler, oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

Ancak sınav günü gerekli olan fotoğraflı sınav giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından sistemden alınacak. Belgeler, okul müdürlükleri tarafından mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

2026 Bursluluk Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 Pazargünü saat 10.00'da başlayacak.

Sınavda Kaç Soru Sorulacak, Süre Ne Kadar?

Sınava girecek adayların bilmesi gereken teknik detaylar ise şu şekilde:

Soru Sayısı: Tüm sınıf seviyeleri için 4 seçenekli 80 soru.
Sınav Süresi: Toplam 100 dakika.
Başlangıç Saati: 10.00

Gülistan Doku soruşturması: Eski Başhekim gözaltına alındıGülistan Doku soruşturması: Eski Başhekim gözaltına alındıGündem
e okul bursluluk sınavı
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmişti
Tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
Çocuk suçlarında aile sorumluluğu gündemde
MİT'ten 9 ilde siber suç şebekesine operasyon
"Türk dünyası ile iş birliği stratejik önem taşıyor"
Samsun merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Çok Okunanlar
Bu 55 şehirde yaşayanlar dikkat! Yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak Bu 55 şehirde yaşayanlar dikkat! Yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç! Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
KOOP Market’te hafta sonu fırsatları başladı! 17-19 Nisan indirimli ürünler raflarda KOOP Market’te hafta sonu fırsatları başladı! 17-19 Nisan indirimli ürünler raflarda
8 saatlik kesinti uyarısı: Yarın bu ilçeler karanlıkta kalacak 8 saatlik kesinti uyarısı: Yarın bu ilçeler karanlıkta kalacak