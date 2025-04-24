Bursluluk sınavı iptal edildi mi? MEB’den net açıklama

“Bursluluk sınavı iptal mi?” sorusu, özellikle deprem sonrası dört ilde okulların tatil edilmesinin ardından gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan söylentiler, öğrenciler ve veliler arasında kafa karışıklığına neden olurken gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bursluluk sınavı iptal edildi mi? MEB’den net açıklama
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İlköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı yazılı açıklamayla sınavın planlandığı gibi 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla duyuru yapıldığı vurgulandı. Bakanlık, “2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde belirtildiği gibi bursluluk sınavı, 27 Nisan Pazar günü yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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