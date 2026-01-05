Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2026 burs ve kredi miktarları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren 2026 yılı burs ve kredi düzenlemesini duyurdu. Yeni yılla birlikte geçerli olacak zam oranı ve öğrenim kademelerine göre ödenecek net tutarlar netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi miktarlarına ilişkin açıklamayı yaptı. Erdoğan, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenen destek tutarlarında 2026 yılı itibarıyla artışa gidildiğini bildirdi.

YENİ YILDA YÜZDE 33 ARTIŞ

Yapılan düzenleme ile burs ve kredi miktarlarında yüzde 33 oranında artış sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında uygulanan rakamları hatırlatarak, yeni dönemde geçerli olacak zamlı tarifeyi kamuoyuyla paylaştı.

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında; lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamları yüzde 33 oranında artırarak; lisans öğrencilerimiz için 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 12 bin liraya yükseltiyoruz."

