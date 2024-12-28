Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında yeni düzenleme gidildi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kapatılırken Milli Eğitim Akademisinde akademi başkanı ve 10 akademik kurul üyesi için kadro ihdası yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına yeni düzenleme
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"Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında yeni düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü ve 2 genel müdür yardımcısı kadrosu iptal edildi.

Milli Eğitim Akademisi için "Milli Eğitim Akademisi Başkanı" ve 10 "Akademik Kurul Üyesi" kadrosu oluşturuldu.

Öte yandan Bakanlığın merkez teşkilatına, 7 daire başkanı, 25 şube müdürü, 15 milli eğitim uzmanı ve 15 milli eğitim uzman yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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