Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına yeni düzenleme

"Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında yeni düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü ve 2 genel müdür yardımcısı kadrosu iptal edildi.

Milli Eğitim Akademisi için "Milli Eğitim Akademisi Başkanı" ve 10 "Akademik Kurul Üyesi" kadrosu oluşturuldu.

Öte yandan Bakanlığın merkez teşkilatına, 7 daire başkanı, 25 şube müdürü, 15 milli eğitim uzmanı ve 15 milli eğitim uzman yardımcısı kadrosu ihdas edildi.