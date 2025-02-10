Cumhurbaşkanı kararı ile iki yeni fakülte açıldı

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülteler kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı kararı ile iki yeni fakülte açıldı
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Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülteler kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Aksaray Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi'nde ise Manavgat Yabancı Diller Fakültesi kuruldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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