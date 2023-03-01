ÖSYM'den yeni karar: Ek başvuru ücreti alınmayacak

Depremlerinin vurduğu Gaziantep'te değerlendirme toplantısı yapan ÖSYM, ek başvuru ücreti ile ilgili kritik bir karar aldı. En yakın sınavın nisan ayında gerçekleştirileceğini belirten Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, deprem felaketi nedeniyle alınan yüzde 50 ek ücretin alınmayacağını açıkladı.

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Depremlerin üniversiteleri ve sınav merkezlerini etkileme durumlarını tespit etmek amacıyla OHAL kapsamına alınan illerin il ve ilçe sınav koordinatörleriyle "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Koordinatörleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.
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Deprem bölgesinin durumunun değerlendirildiği toplantıda Ersoy, ÖSYM koordinatörlüklerinin durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. İlgili toplantıda yaraların el birliğiyle sarılacağını kaydeden Ersoy, sınav takvimiyle ilgili bilgi de verdi.

Afet bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendiklerini kaydeden Ersoy, sınav giriş yeri olarak istenilen bölgenin tercih edilebileceğini duyurdu.

Öte yandan Başvuru süreci bitmiş olan sınavlarla ilgili ek başvuru sürecine gidileceğini belirtirken başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücretin de kaldırıldığı duyuruldu.

# deprem # ösym

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