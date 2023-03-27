Deprem bölgesindeki 4 ilde ders zili yeniden çaldı

Deprem bölgesinde 49 gün sonra öğretmen ve öğrenciler ders başı yaptı.



6 Şubat'taki depremlerin ardından, yıkımın yaşandığı kentlerde okullar tatil edilmişti.



1127 okulun bulunduğu depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 12 okul yıkıldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, okullar da kademeli olarak açılıyor.



Hatay'da 1315 okuldan 5'i yıkıldı. Kentteki 7 ilçedeki 494 okulda hazırlıklar tamamlandı. Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerinde ders zili çaldı.



Depremin büyük hasar verdiği kentlerden Malatya'da ders zili buruk çaldı. Hasarsız olduğu belirlenen Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda ders başı yapıldı.



Adıyaman'da ise Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde yüz yüze eğitime başladı.