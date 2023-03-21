Deprem bölgesindeki 4 ilde eğitim başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! İşte deprem bölgesinde eğitime başlayacak olan o iller

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96, yaralanan vatandaşların sayısı ise 107 bin 204 oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm yurtta başlatılan yardım seferberliğiyle yaralar sarılırken, bölgede oluşturulan geçici yerleşim alanlarında depremzedeler yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

4 İLDE EĞİTİMİN BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından deprem bölgesinde eğitim öğretime de ara verilmişti.

Deprem bölgesinde eğitimin ne zaman başlayacağına dair son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı.

Bakan Mahmut Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı. Bakan Özer ayrıca, "Eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.