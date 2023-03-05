Depremzede öğrencilerin ders kitapları hazır: Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı
Depremden etkilenen öğrencilerin eğitime devam etmesi için çalışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada eğitimin başladığı yerlerde öğrencilerin ders kitaplarının sıralarında hazır olacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, "her şart altında eğitime devam" yaklaşımı doğrultusunda deprem bölgesinde tüm kademelerdeki çocuklara ihtiyaçları doğrultusunda prefabrik sınıflar, çadırlar ve hastanelerde eğitim ortamları oluşturduklarını ifade etti.
Özer, şunları kaydetti:
- Şu ana kadar 200 bin kırtasiye setini depremden etkilenen illerde çocuklarımıza teslim ettik. Öncelikli olarak sınava hazırlanan çocuklarımız için 11,5 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağı yeniden basarak gönderdik. Eğitim öğretimin başladığı Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te de öğrencilerimizin kitap ve yardımcı kaynak ihtiyacını karşıladık. Diğer illerimizde de okullar açıldığında her çocuğumuzun sırasının üstünde kitapları olacak. Toplamda 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağı evlatlarımıza teslim etmiş olacağız.
Bakan Özer çocukların ihtiyaçları için gece gündüz çalışan bakanlık personeli ve öğretmenlere şükranlarını sundu.
1476 NOKTA İLE DİYARBAKIR, KİLİS VE ŞANLIURFA'DA EĞİTİM SÜRDÜRÜLÜYOR
Öte yandan, depremden etkilenen 10 ilde konteyner sınıf, hastane sınıfı, prefabrik okulların da aralarında bulunduğu 1476 nokta ile Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'daki okullarda eğitim sürdürülüyor.
Bu süreçte öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kırtasiye setleri ve kitaplar, Milli Eğitim Bakanlığınca bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor.
Kaynak: Anadolu AjansıDeprem bölgesinde sınavlar nasıl yapılacak? Ne kadar depremzede öğrenci nakledildi? Adana'da okulların açılış tarihi ertelendi O öğretmenlere ek tayin hakkı