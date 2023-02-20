Depremzede öğretmenlerin nakilleri süreçleri nasıl olacak? Bakan Özer açıkladı

Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkent Öğretmenevi'ne yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.

Öğretmenevi'nde 60'ı çocuk 270 depremzedeyle bir araya gelen Bakan Özer, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu vatandaşların taleplerini dinledi.

Depremin ardından en büyük sıkıntının Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta olduğunu belirten Özer, "Diğer tarafları normalleştireceğiz. Hatay'da da tamamen kapatmadan ziyade, sağlam olan yerlerde eğitim öğretime başlamaya yönelik çalışacağız." dedi.

Özer, afetzedelerin öğretmenevinde misafirleri olduğunu ve istedikleri kadar kalabileceklerini aktardı.

"ÖNCELİĞİMİZ, 10 İLDE YARALARI SARIP EĞİTİM ÖĞRETİMİ BAŞLATMAK"

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Odabaşı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olduğunu ifade eden bir vatandaşın 2 çocuğunun eğitimiyle ilgili endişelerini dile getirmesi üzerine Özer, şunları söyledi:

- Hangi il ve ilçelerde okulları eğitim öğretime başlatabiliriz diye çalışma yapıyoruz. Eğer eğitim öğretimi normalleştiremezsek Türkiye'yi normalleştiremeyiz. Onun için önceliğimiz, bu 10 ildeki yaraları hızlı bir şekilde sarıp eğitim öğretimi bir şekilde başlatmak. Yekpare bir karar vermeyeceğiz. Mesela, sağlam olan ilçe var, o ilçede eğitim öğretimi başlatacağız. Yani her ilde artık normalleşmenin eğitimle başladığını göstereceğiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile sürekli irtibat halinde olduklarını dile getiren Özer, hasar tespit çalışmalarında önceliğin 10 ildeki okullara verildiğini bildirdi.

Özer, 20 bin 868 okul binası bulunduğuna işaret ederek "Hasar tespitleri bugün itibarıyla bitecek. Hafta sonu tüm ekibimizle ildeki müdürlerimiz, valilerimiz, koordinasyon merkezleriyle kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Nerelerde başlayacağımızın kararını önümüzdeki hafta içinde açıklayacağız." dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN GÖREVLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ SÜRECİ HAFTA SONU BAŞLATACAĞIZ"

Bir depremzede öğretmenin "Biz geçici olarak bu dönem bulunduğumuz illerde görevlendirilemez miyiz, bir de tayin hakkı tanınırsa, çok büyük travma yaşadık." sözleri üzerine Özer, "Onlarla ilgili çalışmalar bitti, yavaş yavaş açıklayacağız. Öncelikli olarak 10 ildeki öğretmenlerimiz, idari personelimizin diğer illere nakilleriyle görevlendirmeleriyle ilgili. Diğer 71 ilden bu 10 ile gönüllü olarak çalışmaya gitmek isteyen öğretmenlerimizin görevlendirilmesiyle ilgili süreci inşallah bu hafta sonu itibarıyla başlatacağız." bilgisini aktardı.

Ankara'ya gelen depremzede öğrencilerin nerede kaldıklarının listesini çıkardıklarını belirten Özer, bu öğrencileri taşımalı eğitim kapsamına alacaklarını söyledi.