DGS başvuruları başladı mı? 2026 DGS sınav tarihi ve başvuru takvimi

Ön lisans mezunu adayların dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2026 takvimi netleşti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre başvuru, geç başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre DGS başvuruları:

15 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvurular ise:

11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS):

19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınav sonuçlarının ardından adaylar puanlarına göre lisans programlarına geçiş tercihinde bulunabilecek.

DGS’DE KAÇ SORU SORULACAK?

DGS kapsamında adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan yetenek testi uygulanacak.

Sınavda:

50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav soruları, adayların:

akıl yürütme,

problem çözme,

sayısal ve sözel analiz

becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanacak.

Soruların ön lisans programlarında edinilen bilgileri doğrudan ölçmeyeceği belirtildi.