Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları ne zaman bitecek? Nasıl başvuru yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için başvuru süreçleri resmi olarak başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almayı hedefleyen adaylar için kritik olan sınav başvuruları, belirlenen takvim doğrultusunda eylül ayı sonuna kadar yapılabilecek.
BAŞVURU TARİHLERİ VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
Başvuru Dönemi: Bugün itibarıyla başlayan başvurular, 30 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.
Kimler Katılmalı?: Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların, girdikleri KPSS eğitim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu bulunuyor.
Kılavuz İncelemesi: Sınava başvuracak adayların, merak ettikleri tüm detaylar ve kurallar için ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan 2026-KPSS Kılavuzlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.
BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvuru işlemlerini iki farklı yöntemle gerçekleştirebilecek:
Bireysel Başvuru: ÖSYM'nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilirler.
Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da başvurularını pratik bir şekilde gerçekleştirebilirler.
Başvuru Merkezleri: Dileyen adaylar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da başvurularını yapabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı