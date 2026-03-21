Diyanet sınavı ne zaman? 2026 DİB-MBSTS giriş belgesi sorgula

2026 DİB-MBSTS sınav tarihi açıklandı. Adayların sınav giriş belgeleri erişime açılırken, sınav yeri ve salon bilgileri belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na ilişkin detayları paylaştı. Sınav tarihi ve adayların giriş belgelerine dair bilgiler netleşti.

SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM takvimine göre DİB-MBSTS 2026 sınavı 29 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yapılacak sınav, Diyanet bünyesinde görevde yükselme ve yer değişikliği süreçlerinde belirleyici olacak.

GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

Sınava katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak belgelerine ulaşabiliyor.

SINAV GÜNÜ UYARISI

Adayların sınav merkezlerine belirlenen saatten sonra alınmayacağı hatırlatıldı. Sınav günü sorun yaşanmaması için giriş belgelerinin önceden kontrol edilmesi ve geçerli kimlik belgesi ile birlikte sınav giriş belgesinin yanlarında bulundurulması gerekiyor.

diyanet sınav giriş belgesi
