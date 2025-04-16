Doğu Perinçek'ten "proje okulları" kapatılsın çağrısı: Beyin göçünün kuluçkası!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, proje okullarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

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Doğu Perinçek'ten "proje okulları" kapatılsın çağrısı: Beyin göçünün kuluçkası!
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Bu okulların diğer liselere göre ayrıcalıklı bir statüye sahip olduğunu belirten Perinçek, eğitimde eşitlik vurgusu yaptı:

Proje okullarına karşıyız, bu uygulama kaldırılmalı. Bu okullar, diğer liselere dönüştürülmeli. Düz liselerde hangi müfredat geçerliyse, burada da aynı sistem uygulanmalı.

Şu anda proje okullarına özel öğretmenler atanıyor, bu da öğretmenler arasında ayrımcılığa yol açıyor. ‘O öğretmen olmaz, bu öğretmen olur’ tartışması başlıyor. Bu nedenle köklü bir çözüm şart. Proje okulları kaldırılmalı ve tüm liseler eşit statüde olmalı.

Bu çok önemli, çünkü bu okullar hem bir ayrıcalık alanı yaratıyor hem de Türkiye’den beyin göçünün üretildiği yerler haline geliyor. Beyin ihracatı büyük ölçüde bu okullar üzerinden yapılıyor.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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