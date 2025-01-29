Dünya'da ilk 100'e ve ilk 500'e giren Türk üniversiteleri belli oldu

TIP VE SAĞLIK ALANINDA TÜRKİYE'DEN 25 ÜNİVERSİTE

Tıp ve sağlık alanında Türkiye'den 25 üniversite ilk 1000'de yer aldı. Koç Üniversitesi tıp ve sağlık alanında 301-400, Hacettepe Üniversitesi ise 401-500 aralığında listeye girmeyi başararak, bu alanda Türkiye'de en başarılı olan üniversiteler oldu.