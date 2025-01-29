Dünya'da ilk 100'e ve ilk 500'e giren Türk üniversiteleri belli oldu
Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "Alan Bazlı Dünya Üniversiteler Sıralaması"na göre, Türkiye'deki üniversitelerden 1'i ilk 100, 6'sı ilk 500, 35'i ise ilk 1000'de yer alarak eğitim bilimleri kategorisinde en yüksek başarıyı gösterdi.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, THE 2025 alan sıralaması yayımlandı.
THE'nın sıralamasında Türkiye'den pek çok üniversite farklı alanlarda dünyada ilk 1000'de yer alırken, özellikle eğitim bilimleri ve mühendislik alanında Türk üniversitelerinin başarısı öne çıktı.
Bu kapsamda, eğitim bilimleri alanında 35, mühendislikte 26, tıp ve sağlıkta 25, sosyal bilimlerde 24, işletme ve ekonomide 21, fen bilimlerinde 19, fizik bilimlerinde 18, bilgisayar bilimlerinde 17, sanat ve beşeri bilimlerde 11, psikolojide 5 Türk üniversitesi, alan sıralamalarında dünyada ilk 1000'e girmeyi başardı.
EĞİTİM BİLİMLERİNDE ODTÜ İLK 100'DE
THE'nın "Eğitim Bilimleri Alan Sıralaması"nda Türk üniversitelerinin başarısı öne çıktı.
Buna göre, eğitim alanındaki sıralamada ilk 100'de 1, ilk 500'de 6, ilk 1000'de 35 Türk üniversitesi yer aldı.
ODTÜ, listede ilk 100'e girmeyi başararak dünyada 89'uncu üniversite olurken, Boğaziçi Üniversitesi 151-175 aralığında, Hacettepe Üniversitesi 251-300 aralığında, Anadolu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi ise 401-500 aralığında listeye girdi.
MÜHENDİSLİKTE İLK 500 VE İLK 1000
Elektrik ve elektronik, makine ve uzay, inşaat ile kimya mühendisliğinin incelendiği alanda, 18 performans göstergesine göre 97 ülkeden 1488 kurum değerlendirildi.
Mühendislik alanında Türkiye'den 26 üniversite dünyada ilk 1000'de yer aldı. Bu kapsamda, Koç Üniversitesi 201-250, ODTÜ 251-300, İTÜ ve Sabancı Üniversitesi ise 301-400, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi de 401-500 aralığında Türkiye'den listeye giren üniversiteler oldu.
TIP VE SAĞLIK ALANINDA TÜRKİYE'DEN 25 ÜNİVERSİTE
Tıp ve sağlık alanında Türkiye'den 25 üniversite ilk 1000'de yer aldı. Koç Üniversitesi tıp ve sağlık alanında 301-400, Hacettepe Üniversitesi ise 401-500 aralığında listeye girmeyi başararak, bu alanda Türkiye'de en başarılı olan üniversiteler oldu.
Sosyal bilimler alanında Türkiye'den 24 üniversite ilk 1000'e girdi. ODTÜ, 176-200 aralığında listeye girerken, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 201-250 aralığında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi ise 251-300 aralığında listeye girdi.
İŞLETME VE EKONOMİ ALANINDA İLK 500'DE 6 ÜNİVERSİTE
İşletme ve ekonomi alanında sıralamada Türkiye'den 21 üniversite ilk 1000'de yer aldı. ODTÜ, 251-300 aralığında listeye girdi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ise 301-400 aralığında listede kendine yer buldu. İTÜ de 401-500 aralığında sıralamada yer aldı.
Fen bilimleri alanında Türkiye'den 19 üniversite 1000'e girerken, ODTÜ 301-400 aralığında listeye girdi. Fizik bilimleri alanında Türkiye'den 18 üniversite ilk 1000’e girdi. Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi 401-500 aralığında sıralamada yer buldu.
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ALANINDA 17 ÜNİVERSİTE İLK 1000'DE
Bilgisayar bilimleri alanında sıralamada Türkiye'den 17 üniversite ilk 1000'e girdi. İTÜ ve ODTÜ, listede 251-300 aralığında sıralamaya girerken; Boğaziçi, Sabancı ve Yıldız Teknik 401-500 aralığında yer alan üniversiteler oldu.
Sanat ve beşeri bilimler alanında Türkiye'den 11 üniversite ilk 1000'de yer alırken, ODTÜ 201-250, Koç Üniversitesi 251-300 ve Boğaziçi Üniversitesi ise 401-500 aralığında yer buldu.
Psikoloji bilimleri alanında ise Türkiye'den 5 üniversite ilk 1000'e girdi. ODTÜ 251-300, Koç Üniversitesi 301-400, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-500 aralığında listede yer aldı.