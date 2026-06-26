e-Karne ne zaman açılacak? E-Okul dijital karne notu nasıl öğrenilir? E-Karneye nereden ve nasıl bakılır?
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci için 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün çalan son ders ziliyle birlikte sona erdi.
Türkiye genelinde eğitim alan milyonlarca öğrenci için uzun süredir beklenen yaz tatili dönemi resmen başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin karne belgelerini okul binalarına gitmeye gerek kalmadan inceleyebilmeleri amacıyla elektronik ortamda da eş zamanlı olarak erişime açtı.
E-OKUL DİJİTAL KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler ve veliler, dönem sonu başarı notlarını ve e-Karne detaylarını Millî Eğitim Bakanlığının e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edebiliyor.
Kullanıcılar sisteme giriş yaptıktan sonra, eğitim öğretim dönemi boyunca elde edilen notları ve karne bilgilerini dijital ekran üzerinden görüntüleme imkanına sahip oluyor.
ERİŞİM SORUNU YAŞAYANLAR NE YAPMALI?
Sorgulamaların yapıldığı ilk saatlerde meydana gelen yoğunluk nedeniyle sistemde zaman zaman anlık erişim sorunları ya da yavaşlamalar görülebiliyor. Bu tür durumlarla karşılaşan kullanıcıların işlemlerini gün içinde ilerleyen saatlerde yeniden denemeleri gerekiyor.
Diğer taraftan, lise kademesinde bulunan öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde kendilerine verilecek olan "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini, bakanlıkça belirlenecek olan ileriki tarihlerde doğrudan okullarından teslim alabilecek.