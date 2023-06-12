E-okul giriş ekranı ne zaman kapanacak?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler e-okul sistemi ne zaman kapanacak diye merak ediyor.

E-okul giriş ekranı ne zaman kapanacak?
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2022-2023 eğitim-öğretim yılında artık son günlere girildi. Yazılı ve sözlü sınavlardan aldıkları notları merak eden öğrenciler, e-okul sisteminin ne zaman kapanacağını araştırıyor.

Yazılı sınav notları, sözlü ve performans ödevlerinden alınan notlar, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok veri e-okul MEB VBS üzerinden takip edilebiliyor.

E-okul giriş ekranı ne zaman kapanacak? - Resim : 1

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Sistemde öğrenci ve veliler için karne gününe kadar herhangi bir kapanma olmayacak. VBS not girişinin ise karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran 2023'ten birkaç gün önce kapanması bekleniyor.

# eğitim # milli eğitim bakanlığı # e-okul öğrenci girişi karne
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