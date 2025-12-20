e-YDS 2025/12 İngilizce sonuçları açıklandı | Sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2025/12 İngilizce sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2025/12 sınavının değerlendirme süreci tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

E-YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

Elektronik ortamda gerçekleştirilen e-YDS sınavı, yıl içinde belirli dönemlerde uygulanıyor ve özellikle kamu personeli ile akademik kariyer hedefleyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor.