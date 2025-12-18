e-YDS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? ÖSYM ekranı

20 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2025/12 İngilizce) başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı.

ÖSYM’den yapılan bilgilendirmeye göre adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Adaylar, e-YDS sınav giriş belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecek.

Sınav giriş belgesine erişim için adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Belge üzerinde adayın sınava gireceği bina, salon ve sınav saati bilgileri yer alıyor.

e-YDS 20 ARALIK SAAT KAÇTA YAPILACAK?

e-YDS 2025/12 İngilizce sınavı, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.

Sınav saat 13.45’te başlayacak. Adayların saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

Adayların sınav günü yanlarında sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi bulundurmaları gerekiyor.