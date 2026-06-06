e-YÖKDİL 2026/3 sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün gerçekleştirilen Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2026/3) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
e-YÖKDİL 2026/3 sınav sonuçları açıklandı
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Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılım sağlayan adayların beklediği duyuru geldi. Bugün uygulanan dil sınavının değerlendirme aşaması aynı gün içinde hızla tamamlanarak puanlar adayların erişimine sunuldu.

ADAYLAR SONUÇ SORGULAMA EKRANINA YÖNLENDİRİLDİ

Sınavın ardından ÖSYM'nin resmi iletişim kanalları üzerinden sonuçların ilan edildiği kamuoyuyla paylaşıldı. Değerlendirme sürecinin bittiği ve adayların izleyeceği adımların belirtildiği kurumsal açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Haziran 2026 tarihinde uygulanan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Haziran 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir"

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