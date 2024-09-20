Eğitim-İş'ten Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı: Eğitimde tasarruf olmaz!

2024-2025 Eğitim öğretim yılı heyecanı birbiri ardına gelen sorunların gölgesinde kaldı. Temizlik kadrolarının yetersizliği yüzünden okullarda ciddi sorunlar yaşanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda ücretsiz öğle yemeklerini kaldırması da asgari ücretli velileri zora soktu.

"Diyor ki Milli Eğitim Bakanı ‘’ biz yemek versek yemek dağıtacak personel yok’’ bunu sağlayacak olan sizsiniz. ‘’ ortam yok ‘’ diyor okullarımızda yemek salonları vardır. Yemekleri beğenmeyip kantinden yerler. Bugün cebinde parası olmayan, asgari ücreti altı maaş alan velilerin çocukları o yemekleri yer. Yeterki yemeklerimiz gıda mühendilerinin kontrolünde olsun. Çocuklarımızn sağlığına uygun olsun. Siz yeneklerinizi verin çocuklar yemeklerini yiyecektirk sayın bakanım. Milli eğitim bakanı bu sorunu çözememekten, sorun haline getirmeye çalışıyor."

Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in '104 bin norm fazlası öğretmen var' açıklamasını değerlendirdi. 'Ücretli öğretmenlik köleliktir' dedi.

"Öğretmen eksikliğini, yaz boyunca bakanımız niye tamalamıyor. Bizim ilimizin bazı ilçelerinde öğretmen fazlalığı var. Ama bazı ilçelerimizde öğretmen ihtiyacı var. Akseki, Gündoğmuş gibi veya Kaş gibi ilçelerimizin öğretmeni yoktur ve burada okullarımız ücretli öğretmenle bu sorunu çözmektedir. Bir emek sömürüsüdür ücretli öğretmenlik. Asgari ücretin altında maaş almaktadır. Atama bekleyen 700 bin öğretmen vardı. İhtiyacı olan yerlere bu atamayıo yapmasını talep ediyoruz."