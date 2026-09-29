Eğitim süresinde şaşırtan rakamlar: Hangi illerde eğitim süresi en yüksek, hangilerinde en düşük?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin 'Muhtemel Eğitim Süresi' bültenini yayımladı. Buna göre, Türkiye’de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 16,8 yıla geriledi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Eğitim süresinde şaşırtan rakamlar: Hangi illerde eğitim süresi en yüksek, hangilerinde en düşük?
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TÜİK verilerine göre muhtemel eğitim süresi cinsiyete göre dağıldığında kadınlarda ve erkeklerde düşüş yaşandığı görüldü:

Erkeklerde: Yüzde 2,5 azalışla 16,3 yıl oldu.
Kadınlarda: Yüzde 2,4 azalışla 17,2 yıl olarak hesaplandı.
Cinsiyet Eşitliği Endeksi: 2018 yılında 0,97 olan endeks, 2025 yılında 0,08 puanlık artışla 1,05'e yükselerek kadınlar lehine gelişim göstermeye devam etti. Endeksin en yüksek olduğu il 1,13 ile Iğdır olurken, en düşük olduğu iller 0,97 ile Bitlis olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK EĞİTİM SÜRESİNE SAHİP İLLER

İl düzeyindeki rakamlar incelendiğinde bölgeler arasındaki farklılıklar dikkat çekti:

En Yüksek İller: 2025 yılında muhtemel eğitim süresinin en yüksek olduğu iller 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük oldu. Bu illeri 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli izledi.
En Düşük İller: Listenin sonunda ise 13,8 yıl ile Şanlıurfa yer aldı. Şanlıurfa'yı 14,1 yıl ile Şırnak ve 14,3 yıl ile Muş takip etti.

TÜRKİYE, OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE YER ALDI

OECD ülkelerine ait en güncel veri yılı olan 2024 rakamlarına göre; ilkokul-yükseköğretim kademesindeki muhtemel eğitim süresi OECD ortalamasında 16,6 yıl olarak gerçekleşirken, Türkiye ortalaması 17,2 yıl ile bu ortalamanın üstünde yer aldı. OECD ülkeleri arasında zirvede 20,9 yıl ile Yunanistan bulunurken, en düşük süre 14,3 yıl ile Kolombiya'da ölçüldü.

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