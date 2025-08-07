Eğitimde örnek hamle! Bu belediye ilk kez üniversiteye gideceklere 10 bin TL destek sağlayacak

Gebze Belediyesi, üniversiteye ilk kez adım atan gençler için önemli bir sosyal destek programını bu yıl da sürdürüyor. Belediye tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında; ilçede ikamet eden, devlet üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıran veya özel/vakıf üniversitelerinde en az yüzde 75 bursla lisans eğitimi kazanan öğrencilere 10 bin TL maddi destek sağlanacak.

PROJE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün önerisiyle meclis gündemine alınan destek programı, oy birliğiyle kabul edildi. Geçtiğimiz yıl binlerce üniversite öğrencisinin faydalandığı proje, bu yıl da hem öğrencilere hem de ailelerine maddi anlamda ciddi bir katkı sunmayı hedefliyor.

Eğitime yapılan her yatırımın ülkenin geleceği adına atılmış büyük bir adım olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şunları söyledi: "Gençlerimizin potansiyeline güveniyoruz. Onların geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim konusu bizim için her zaman öncelikli. Çünkü ülkemizin yarınları, bugünün genç ellerinde şekillenecek."