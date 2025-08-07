Eğitimde örnek hamle! Bu belediye ilk kez üniversiteye gideceklere 10 bin TL destek sağlayacak

Gebze Belediyesi, üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere 10 bin TL maddi destek verecek. Hem devlet hem de yüksek burslu vakıf üniversiteleri için geçerli olacak destek, ailelerin yükünü hafifletecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eğitimde örnek hamle! Bu belediye ilk kez üniversiteye gideceklere 10 bin TL destek sağlayacak
Yayınlanma: Güncellenme:

Gebze Belediyesi, üniversiteye ilk kez adım atan gençler için önemli bir sosyal destek programını bu yıl da sürdürüyor. Belediye tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında; ilçede ikamet eden, devlet üniversitelerine ilk kez kayıt yaptıran veya özel/vakıf üniversitelerinde en az yüzde 75 bursla lisans eğitimi kazanan öğrencilere 10 bin TL maddi destek sağlanacak.

PROJE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün önerisiyle meclis gündemine alınan destek programı, oy birliğiyle kabul edildi. Geçtiğimiz yıl binlerce üniversite öğrencisinin faydalandığı proje, bu yıl da hem öğrencilere hem de ailelerine maddi anlamda ciddi bir katkı sunmayı hedefliyor.

Eğitime yapılan her yatırımın ülkenin geleceği adına atılmış büyük bir adım olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şunları söyledi: "Gençlerimizin potansiyeline güveniyoruz. Onların geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim konusu bizim için her zaman öncelikli. Çünkü ülkemizin yarınları, bugünün genç ellerinde şekillenecek."

Faiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldıFaiz çakıldı, kazanç buharlaştı! 3 milyon TL'ye bakın kaç TL getiri kaldıEkonomi
Anne adayları dikkat! Yaz aylarında bu hatalar erken doğuma yol açabilirAnne adayları dikkat! Yaz aylarında bu hatalar erken doğuma yol açabilirSağlık
Günün Manşetleri
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ticaret Bakanlığı’ndan uyarı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor!
Motorin fiyatlarında sert düşüş! Motorin fiyatlarında sert düşüş!