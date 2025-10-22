Ek kontenjan yurt başvuru sonuçları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ek kontenjan yurt başvuru sonuçları açıklandı!
Yayınlanma:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt başvurularına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının sonuçlandığını açıkladı.

Açıklamada, "Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek." ifadelerine yer verildi.

KAYIT İÇİN SÜRE DARALIYOR: SON GÜN 23 EKİM

Bakanlık, yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri için acele etmesi gerektiğini vurguladı. Kayıt işlemlerinin tamamlanması için son tarih ve saat de duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 23 Ekim saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor." denildi.

Bakanlık, kayıt işlemlerinin nasıl tamamlanacağına dair detayları da paylaştı. Yurt kaydının tamamlanması için öğrencilerin yerine getirmesi gereken iki temel zorunluluk bulunuyor. Buna göre, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor. Bu iki işlemi gerçekleştirmeyen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmamış sayılacak.

Kayıt sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşan öğrenciler için destek hattı bilgisi de paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebilecek" ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD personel alımı için düğmeye bastıResmi Gazete'de yayımlandı! AFAD personel alımı için düğmeye bastıGündem
Milyonlarca araç sahibine müjde! Akaryakıta indirim geldi, işte 22 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Milyonlarca araç sahibine müjde! Akaryakıta indirim geldi, işte 22 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Yurt
Günün Manşetleri
5 bin 503 firmaya 9 ayda 8,8 milyar lira!
81 ilde denetim! Yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Artık her polis ceza yazamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’li Ali Mahir Başarır’a dava açtı
Çok Okunanlar
12 yılın en sert düşüşü yaşandı... 12 yılın en sert düşüşü yaşandı...
Milyonlarca araç sahibine müjde! Akaryakıta indirim geldi Milyonlarca araç sahibine müjde! Akaryakıta indirim geldi
Şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın!
Bahar yeni bölüm tek parça full HD izle! Show TV Bahar 55. bölüm izle Bahar yeni bölüm tek parça full HD izle! Show TV Bahar 55. bölüm izle
ŞOK'ta dev fırsatlar başladı: Toz Torbasız Süpürge kapış kapış gidecek! ŞOK'ta dev fırsatlar başladı: Toz Torbasız Süpürge kapış kapış gidecek!