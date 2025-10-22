Ek kontenjan yurt başvuru sonuçları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin yurt başvurularına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının sonuçlandığını açıkladı.

Açıklamada, "Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek." ifadelerine yer verildi.

KAYIT İÇİN SÜRE DARALIYOR: SON GÜN 23 EKİM

Bakanlık, yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri için acele etmesi gerektiğini vurguladı. Kayıt işlemlerinin tamamlanması için son tarih ve saat de duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 23 Ekim saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor." denildi.

Bakanlık, kayıt işlemlerinin nasıl tamamlanacağına dair detayları da paylaştı. Yurt kaydının tamamlanması için öğrencilerin yerine getirmesi gereken iki temel zorunluluk bulunuyor. Buna göre, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor. Bu iki işlemi gerçekleştirmeyen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmamış sayılacak.

Kayıt sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşan öğrenciler için destek hattı bilgisi de paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebilecek" ifadelerine yer verildi.