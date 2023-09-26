2023 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, YKS ek tercihten yerleşen öğrenciler için KYK yurt başvuruları da başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, ek tercih yurt başvurularının 2023 yılının Ekim ayında başlaması bekleniyor.

Ek Tercih KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman? 2023 Güncel Tarih!

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvurular, yurtların kontenjanları doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvurusu uygun görülen öğrenciler, yurtlara yerleştiriliyor. Bu yıl öğrencilerin %97'si yurtlara yerleştirildi ve barınma sorunu önemli ölçüde düşürüldü. Ancak çözüm bir odaya ranzalar koyarak 10 kişiyi aynı odada barındırmak mı tartışmaya açık bir durum.

Ek Tercih KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, ek tercih yurt başvurularının 2023 yılının Ekim ayında başlaması bekleniyor. Başvuruların, üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kasım ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.

Başvuru Şartları Nelerdir?

KYK yurt başvuru şartları şu şekildedir:

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrenim görmekte olan öğrencilerden, ortaöğretim, ön lisans veya lisans öğrenimi görmekte olmak,

Öğrenci belgesine sahip olmak,

Aile gelirinin, asgari ücretin üçte birinden az olması,

Yurt başvurusunda bulunmak.

KYK Ek Tercih Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet'e giriş yapın.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı" sekmesini seçin.

"KYK Yurt Başvurusu" bağlantısına tıklayın.

Açılan sayfada, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

Başvurunuzu onaylayın.

KYK yurtları ne sunuyor?

KYK yurtları, öğrencilere barınma ve beslenme imkanı sunuyor. Yurtlarda, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal ve kültürel faaliyetler de düzenleniyor. Maalesef özellikle İstanbul'da son dönemde açılan yurtlar oda kapasiteleri sebebiyle öğrencilere kötü şartlarda barınma imkanı sunuyor. KYK yurtlarında sunulan hizmetler ise şunlardır:

Barınma

Beslenme

Sosyal ve kültürel faaliyetler

KYK yurt başvuruları hakkında daha fazla bilgi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.