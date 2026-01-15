EKPSS 2026 kura tercihleri ne zaman bitecek? İşte ÖSYM tercih yapma ekranı ve kılavuzu!

2026 yılı EKPSS kura ile yerleştirme sürecinde tercih dönemi başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunun ardından adaylar, tercih adımlarını ve son başvuru tarihini araştırıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
EKPSS 2026 kura tercihleri ne zaman bitecek? İşte ÖSYM tercih yapma ekranı ve kılavuzu!
Yayınlanma:

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleştirilecek 2026 EKPSS kura ile yerleştirme sürecinde tercih aşamasına geçildi. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunun ardından adaylar, kontenjan bilgileri, tercih takvimi ve yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntıları incelemeye başladı.

ÖSYM’nin duyurusuna göre, EKPSS kura tercihleri 8 Ocak 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere yapılacak kura yerleştirmesi öncesinde adaylar tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirecek.

EKPSS KURA TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallar doğrultusunda yapacak. Tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

EKPSS 2026 KURA TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

EKPSS 2026 kura tercihleri 8–19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Tercih işlemleri, 8 Ocak 2026 saat 10.30’da başladı ve 19 Ocak 2026 saat 23.59’da sona erecek.

Bu tarihten sonra tercih ekranı kapatılacak ve adaylar herhangi bir işlem yapamayacak.

Tahliye edilmişti: Rezan Epözdemir'den ilk açıklamaTahliye edilmişti: Rezan Epözdemir'den ilk açıklamaGündem
EKPSS
Günün Manşetleri
İşte terörist grupların verdiği zararın boyutu!
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu...
O öğretmene 56 yıl hapis istendi
399 milyonluk kamu zararı iddiası!
Seyyar satıcı ve ilaçlamada yeni dönem başlıyor
Dünyada satılan her 3 SİHA'dan 2'si Türk malı!
Paravan şirketlerle vurgun yapan şebeke çökertildi
Siber suçlara ağır darbe, çok sayıda şüpheli yakalandı
İranlı kadınlar meydanlara akın etti
CHP kurultay davası ertelendi
Çok Okunanlar
Tahliye edilmişti: Rezan Epözdemir'den ilk açıklama Tahliye edilmişti: Rezan Epözdemir'den ilk açıklama
Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
EKPSS 2026 kura tercihleri ne zaman bitecek? EKPSS 2026 kura tercihleri ne zaman bitecek?
Bitlis'te yarın okullar var mı? Bitlis'te yarın okullar var mı?
Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladı Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladı