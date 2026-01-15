EKPSS 2026 kura tercihleri ne zaman bitecek? İşte ÖSYM tercih yapma ekranı ve kılavuzu!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleştirilecek 2026 EKPSS kura ile yerleştirme sürecinde tercih aşamasına geçildi. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunun ardından adaylar, kontenjan bilgileri, tercih takvimi ve yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntıları incelemeye başladı.

ÖSYM’nin duyurusuna göre, EKPSS kura tercihleri 8 Ocak 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere yapılacak kura yerleştirmesi öncesinde adaylar tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirecek.

EKPSS KURA TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallar doğrultusunda yapacak. Tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

EKPSS 2026 KURA TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

EKPSS 2026 kura tercihleri 8–19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Tercih işlemleri, 8 Ocak 2026 saat 10.30’da başladı ve 19 Ocak 2026 saat 23.59’da sona erecek.

Bu tarihten sonra tercih ekranı kapatılacak ve adaylar herhangi bir işlem yapamayacak.